Катарина Завацкая выходит в полуфинал 100-тысячника в венгерском Секешфехерваре.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая становится полуфиналисткой соревнований ITF с призовым фондом в 100 тысяч долларов в Венгрии. На стадии 1/4 финала Катарина, получившая на турнире 5-й номер посева, уверенно переиграла представительницу Словении Кайю Йуван, занимающую 127-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии встречи Завацкая учинила сопернице настоящий разгром, отдав ей всего 1 гейм. Во втором сете Катарина даже уступала с брейком, но сумела вовремя перевернуть ход игры. На победу в противостоянии украинка потратила чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(5) Катарина Завацкая - Кайя Йуван - 6:1, 6:4
За выход в финал соревнований в Венгрии Катарина Завацкая поспорит с победительницей матча между Данкой Ковинич и Тамарой Корпач.
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