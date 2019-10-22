вторник, 22 октября 2019 г.

Чжэн Сайсай неожиданно легко переиграла Мэдисон Киз на старте WTA Elite Trophy.

Китаянка Чжэн Сайсай более чем уверенно стартовала на альтернативном Итоговом Турнире WTA Elite Trophy. В матче первого тура группового этапа Сайсай в двух партиях обыграла американку Мэдисон Киз, занимающую 13-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии Киз несколько раз удавалось вернуться в борьбу после проигранных подач, но в концовке сета Чжэн таки оформила решающий брейк. А вот во второй партии китайская теннисистка вполне могла отвесить сопернице полноценную баранку, но Киз пару геймов престижа таки выиграла. На победу в матче Сайсай потратила чуть более полутора часов игрового времени.


Чжэн Сайсай - Мэдисон Киз - 6:4, 6:2

Концовка сезона, конечно, немного сглаживает разрывы между теннисистками, тем более, что в женском теннисе они и так весьма условны. На первый план выходит то, кому удалось сохранить больше сил для финишного рывка. Ну и мотивацию со счетов списывать не стоит. Понятное дело, что Чжэн перед родной публикой намного больше хотелось сыграть как можно успешнее. Но, как показал стартовый матч на WTA Elite Trophy и в плане остатков сил китаянка серьезно превзошла Мэдисон Киз.

В стартовом партии именно Сайсай фактически все время лидировала в счете. Дважды китайская спортсменка вырывалась вперед с брейком, но всякий раз Киз удавалось моментально отыграть отставание. Третий успех на приеме в исполнении Чжэн уже стал ключевым - у Мэдисон был брейк-поинт при подаче соперницей на сет, но воспользоваться им американская спортсменка не смогла.

Ну а во втором сете вполне мог случиться полноценный разгром. Чжэн солидно прибавила и чуть было не отвесила Мэдисон полноценную баранку. Американка взяла гейм престижа лишь в тот момент, когда Сайсай уже вышла подавать на матч. Киз и собственный гейм взяла, но на большее представительницу США уже не хватило.

На стадии группового этапа Киз и Сайсай осталось провести по матчу против Петры Мартич.

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о 16:27
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