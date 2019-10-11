Роджер Федерер в настоящей битве уступил Александру Звереву в четвертьфинале Мастерса в Шанхае.

(5) Александр Зверев - (2) Роджер Федерер - 6:3, 6:7(7), 6:3
Да, наверное Федерера таким заведенным, как по ходу противостояния с Александром Зверевым, мы не видели давненько. У Роджера действительно многое не получалось на корте. Действительно были некоторые неточности в работе арбитра на вышке, но столь длинных перепалок с судьей так сразу и не припомнишь. Что самое интересное, разговор с арбитром на немного повышенных тонах по ходу третьей партии помог швейцарцу вернуться в борьбу за собственную подачу, так что это "брюзжание" точно бесцельным не назовешь. Да и понятно оно - нервная атмосфера на корте заставила и Зверева немного поспорить с судьей.
Заведенными выглядели и трибуны, в общем в плане настроя и нерва - встреча получилась действительно потрясающей. Зверев очень стабильно и уверенно провел стартовый сет, в котором не дал Роджеру ни одного шанса на приеме. Сам же Александр в середине партии воспользовался далеко не идеальным вводом мяча от Роджера и добился важнейшего брейка. Он и оказался единственным в первом сете.
Второй сет с брейка начал уже сам Федерер, но фактически моментально Роджер отдал свою подачу. Казалось, равновесие в счете будет удержано до самого тай-брейка. В итоге он и случился, вот только до тая произошел еще один крайне любопытный обмен брейками. Сначала Александр словил Роджера на достаточно неуверенном выходе к сетке на брейк-поинте и получил возможность подавать на матч. Зверев начал за здравие - заработал тройной матч-болл, но как же лихо Федерер ситуацию перевернул. Дважды швейцарец обработал просто фантастические мячи у сетки и, выиграв 5 розыгрышей подряд, вернулся в борьбу.
Были у Зверева матч-боллы и на тай-брейке, но и тут Роджер показал просто удивительную стойкость. В итоге, со счетом 9:7 Федерер выцарапал победу на тае второго сета и перевел матч в решающий отрезок. Александр казался немного "прибитым" 5-ю упущенными матч-боллами, но, как показало время, с психологической стойкостью у Зверева сегодня все было в полном порядке - на третий сет он вышел попросту выбросив из головы все неудачи.
А вот Федерер немного подсел. Роджер очень быстро упустил собственную подачу, причем снова важные очки швейцарец проигрывал именно попадаясь на отличные обводки в исполнении Зверева. Игру Саши в этих эпизодах, конечно, стоит отметить отдельно, но и Федерер часто не доигрывал, замирал в полупозиции и оставлял сопернику то важнейшее пространство для обводящего удара. В целом подобных розыгрышей за матч было предостаточно. Еще во втором сете случился эпизод, в котором Федерер даже после двух удачных смэшей не смог заработать очко - Зверев отработал в защите и в итоге Роджер ошибся у сетки.
Были ли у Федерера шансы отыграть тот самый брейк в третьем сете? Давайте будем честными, нет, этих возможностей не было. Зверев лишь на минуту потерял собранность, когда отправился немного повздорить с арбитром. В остальное время Александр был просто предельно сконцентрирован. Да и сам Роджер тратил больше сил и энергии на то, чтобы удерживать собственные подачи - пару геймов швейцарцу пришлось спасать с брейк-поинтов. В третьей партии Зверев на матч подал уже с первой попытки.
Теперь за выход в титульный матч Мастерса в Шанхае Александр Зверев поспорит с победителем встречи между Домиником Тимом и Маттео Берреттини.
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