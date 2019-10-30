Александр Зверев уверенно обыгрывает Фернандо Вердаско на старте Мастера в Париже и делает еще один шаг к попаданию на Итоговый турнир ATP.

Немецкий теннисист Александр Зверев уверенно преодолел стартовый для себя второй раунд соревнований категории Мастерс в Париже. В двух партиях Саша разгромил испанского спортсмена Фернандо Вердаско, занимающего на данный момент 49-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом гейме матча Зверев отыграл двойной брейк-поинт и больше не давал сопернику ровным счетом никаких шансов на приеме. Сам немец успел за матч оформить сразу 4 брейка - по 2 в каждом из сетов. На стартовую победу в Берси Александр Зверев потратил чуть более 55 минут игрового времени.
(6) Александр Зверев - Фернандо Вердаско - 6:1, 6:3
В третьем раунде Мастерса в Париже Александр Зверев сразится с победителем матча между Денисом Шаповаловым из Канады и итальянцем Фабио Фоньини.
Отметим, что на данный момент именно Зверев является одним из главных фаворитов в борьбе за одну из двух вакантных путевок на Итоговый турнир ATP.
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