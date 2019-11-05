Роджер Федерер и Новак Джокович в одной группе. Рафаэлю Надалю достались Медведев, Зверев и Циципас. В Лондоне состоялась жеребьевка ATP Finals.

ATP Finals
Одиночный разряд
Группа Андре Агасси
(1) Рафаэль Надаль
(4) Даниил Медведев
(6) Стефанос Циципас
(7) Александр Зверев
Группа Бйорна Борга
(2) Новак Джокович
(3) Роджер Федерер
(5) Доминик Тим
(8) Маттео Берреттини
Парный разряд
Группа Макса Мирного
(1) Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах
(3) Кевин Кравиц/Андреас Мьес
(6) Жан-Жюльен Ройер/Хориа Текау
(7) Пьер Юг-Эрбер/Николя Маю
Группа Йонаса Бйоркмана
(2) Лукаш Кубот/Марсело Мело
(4) Раджив Рам/Джо Солсбери
(5) Равен Клаасен/Майкл Винус
(8) Иван Додиг/Филипп Полашек
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