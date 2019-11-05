вторник, 5 ноября 2019 г.

Роджер Федерер и Новак Джокович в одной группе. Рафаэлю Надалю достались Медведев, Зверев и Циципас. В Лондоне состоялась жеребьевка ATP Finals.

Стали известны результаты жеребьевки Итогового Турнира ATP, стартующего в Лондоне уже в это воскресение. По ее результатам в группе имени Андре Агасси сыграют Рафаэль Надаль, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. А вот в квартете имени Бйорна Борга оказались Новак Джокович, Роджер Федерер, Доминик Тим и Маттео Берреттини.


ATP Finals
Одиночный разряд

 Группа Андре Агасси

(1) Рафаэль Надаль
(4) Даниил Медведев
(6) Стефанос Циципас
(7) Александр Зверев

Группа Бйорна Борга 

(2) Новак Джокович
(3) Роджер Федерер
(5) Доминик Тим
(8) Маттео Берреттини

Парный разряд

 Группа Макса Мирного

(1) Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах
(3) Кевин Кравиц/Андреас Мьес
(6) Жан-Жюльен Ройер/Хориа Текау
(7) Пьер Юг-Эрбер/Николя Маю

Группа Йонаса Бйоркмана

(2) Лукаш Кубот/Марсело Мело
(4) Раджив Рам/Джо Солсбери
(5) Равен Клаасен/Майкл Винус
(8) Иван Додиг/Филипп Полашек

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о 16:48
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