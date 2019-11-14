Итоговый турнир ATP Finals. Надаль, Зверев и Медведев в борьбе за путевку в полуфинал.

Итак, давайте по порядку раскроем шансы каждого из спортсменов пробиться в 1/2 финала. Но, прежде - остановимся на регламенте. Понятно, что в первую очередь учитываются победы и количество проведенных матчей. Примем за аксиому, что никто сниматься с турнира не будет, так что каждый проведет по 3 матча.
Далее, вариантов, когда у троих теннисистов будет равное количество побед и выигранных/проигранных сетов в этой группе просто нет. Потому считать геймы и тем более смотреть рейтинг никто не будет. В теории возможно, что если Надаль обыграет Циципаса в двух сетах, а Зверев выиграет свой матч в трех, то между Рафой и Александром будет равенство. Но!!! Это равенство между двумя спортсменами, поскольку у Стефаноса будет лучше разница сетов. И в таком случае во внимание принимается "личка", а не проводится подсчет геймов.
Даниил Медведев
Самые призрачные шансы выйти из группы у россиянина Даниила Медведева, имеющего, на данный момент, два поражения в двух матчах. Выйти в полуфинал он может лишь в случае собственной победы над Зверевым, причем обязательно в двух партиях. При этом Стефанос Циципас должен обыграть Рафаэля Надаля. Тут уже количество сетов не важно.
Рафаэль Надаль
Удивительно, но шансы Рафаэля Надаля пробиться в 1/2 финала тоже не настолько высоки, если смотреть на количество вариантов, при которых он выходит из группы. Во-первых, не все зависит от самого Рафы. Например, если Зверев в двух сетах обыграет Медведева, а такой вариант вполне возможен, то даже разгром Циципаса испанцу попросту не поможет.
Во-вторых, если Александр переиграет Даниила в трех партиях, а сам Надаль одолеет Стефаноса в двух сетах, все равно это ничего не гарантирует испанцу. Греческий теннисист при таких вариантах выходит из группы с первого места, а вот Надаль и Зверев определят второго полуфиналиста между собой по личному противостоянию. И тут Рафаэль оказывается за бортом.
И, наконец, получается, что спокойно спать Рафаэль может только при стечении двух обстоятельств - победы Медведева над Зверевым и его собственной "виктории" над Циципасом. В случае соблюдения первого условия, количество сетов в матче Рафы уже не будет иметь значения, главное одолеть Стефаноса.
Александр Зверев
У немца вариантов, конечно, побольше. Вылетает в любом случае он только при поражении от Медведева в двух партиях. Если Александр берет хотя бы сет, то при условии победы Циципаса над Надалем, Зверев выходит из группы со второго места.
Стефанос Циципас
Тут, казалось бы, говорить не о чем. Но греческий теннисист себе первую строчку в группе еще не гарантировал. Вторым Стефанос закончит групповой этап в случае поражения от Надаля с любым счетом, если во втором матче, также с любым количеством сетов, победит Медведев. Первым в квартете тогда окажется Рафа.
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