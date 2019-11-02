Эшли Барти разыграет с Элиной Свитолиной титул Итогового Турнира WTA Finals.

Австралийская теннисистка Эшли Барти, являющаяся лидером текущего мирового рейтинга, становится второй финалисткой Итогового Турнира WTA Finals в Шэньчжэне. На стадии полуфинала Эшли добилась волевой победы над 2-й ракеткой мира чешской спортсменкой Каролиной Плишковой. Именно Каро оставила за собой стартовый сет встречи, который ей удалось выиграть благодаря единственному брейку. Но Барти сумела перехватить инициативу и выиграть две последующие партии. На победу в матче Эшли Барти потратила около 1 часа и 55 минут игрового времени.
Эшли Барти - Каролина Плишкова - 4:6, 6:2, 6:3
Теперь в финале Итогового Турнира WTA Finals Эшли Барти сыграет действующей чемпионкой соревнований Элиной Свитолиной. В своём полуфинале украинская теннисистка на отказе прошла Белинду Бенчич из Швейцарии
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