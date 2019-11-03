Эшли Барти переиграла Элину Свитолину в финале WTA Finals.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела защитить свой прошлогодний титул на соревнованиях WTA Finals. В финале Итогового турнира WTA Элина в двух партиях уступила действующему лидеру мирового рейтинга австралийской спортсменке Эшли Барти. В стартовом сете все решил единственный брейк в исполнении Эшли, который она оформила под самый заневес этого отрезка матча. Во втором сете спортсменки куда чаще обменивались проигранными подачами, но в итоге Барти чуть менее чем за полтора часа игрового времени оформила титул на турнире.
Эшли Барти - Элина Свитолина - 6:4, 6:3
Таким образом Элина Свитолина завершает сезон 2019-го года на 6-й строчке мирового рейтинга.
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