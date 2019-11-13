Томаш Бердых объявил о завершении карьеры. Чешский спортсмен попрощается с теннисом на специальной церемонии в субботу.

Последние несколько сезонов Томаш практически все время проводил на больничном. Например, последний матч в текущем году Бердых провел ещё на US Open, где проиграл уже в стартовом раунде.
За карьеру Томаш Бердых выиграл 15 турниров ATP, крупнейшим из которых стал Мастерс в Париже в 2005-м году. Лучшим достижением чеха на Турнирах Большого Шлема был выход в финал Уимблдона-2010. На всех остальных мейджорах Томаш добирался до полуфиналов.
Напомним, что вчера о завершении профессиональной карьеры объявила словацкая теннисистка Доминика Цибулкова.
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