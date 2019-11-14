Итоговый турнир ATP Finals. Доминик Тим в ничего не значащем матче проиграл Маттео Берреттини.

Австрийский теннисист Доминик Тим, который уже гарантировал себе выход в полуфинал Итогового Турнира ATP в Лондоне, причем с первого места в своей группе, уступил в матче третьего круга. Маттео Берреттини решил не покидать соревнования без побед и в ничего не значащем с турнирной точки зрения матче переиграл 5-ю ракетку Итогового. В стартовой партии Маттео вел с брейком и подавал на сет, но позволил Тиму вернуться в борьбу. Правда, тай-брейк итальянец провел в разы лучше соперника. Ну а во второй партии все решил единственный брейк в исполнении Берреттини. На победу в матче Маттео потратил чуть более часа с четвертью игрового времени.
(8) Маттео Берреттини - (5) Доминик Тим - 7:6(3), 6:3
Примечательно, что Маттео Берреттини становится первым в истории итальянским теннисистом, который выиграл матч в рамках Итогового Турнира ATP.
Во втором одиночном матче сегодняшнего игрового дня Роджер Федерер и Новак Джокович разыграют вторую путевку в полуфинал от группы имени Бйорна Борга.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий