Итоговый турнир ATP Finals. Хуан Себастьян Кабал и Роберт Фарах добились первой победы на групповом этапе.

Лидеры посева парных соревнований на Итоговом Турнире ATP Finals колумбийский дуэт Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах сумел добиться первой победы лишь в третьем раунде группового этапа. В двух партиях Кабал и Фарах переиграли немецкую пару Кевин Кравич/Андреас Мьес. Победу в стартовой партии Хуан Себастьян и Роберт оформили лишь на тай-брейке, зато во втором сете они полностью доминировали на корте и сумели дважды отличиться на приеме. На победу в матче колумбийский дуэт потратил около 1 часа и 20 минут игрового времени.
(1) Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - (3) Кевин Кравиц/Андреас Мьес - 7:6(7), 6:2
Во втором парном матче сегодняшнего игрового дня сыграют Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, которые уже оформили выход в полуфинал Итогового турнира в Лондоне, и Жан-Жюльен Ройер/Хориа Текэу. Второй полуфиналист от группы имени Макса Мирного определится именно после окончания этого матча.
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