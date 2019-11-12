Доминика Цибулкова завершила карьеру.

Доминика Цибулкова сыграла в одном финале Турниров Большого Шлема - на Australian Open - 2014 она уступила в титульном матче китаянке Ли На. Крупнейшим титулом за карьеру Доминики стал трофей на Итоговом турнире WTA в 2016-м году, когда она переиграла в финале немку Анжелик Кербер.
Всего же за карьеру Доминика Цибулкова выиграла 8 титулов WTA и в ноябре 2017-го года поднялась на высшую для себя 4-ю строчку мирового рейтинга.
Свой последний матч в туре Доминика Цибулкова провела еще на Ролан Гаррос - 2019 и уступила в нем Арине Соболенко.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий