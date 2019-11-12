вторник, 12 ноября 2019 г.

Доминика Цибулкова завершила карьеру.

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, которая в свое время поднималась на 4-ю строчку женского мирового рейтинга, приняла решение завершить профессиональную карьеру. Об этом Доминика заявила во время выхода своей автобиографической книги "Теннис - моя жизнь". По словам Цибулковой, причиной завершения карьеры стала хроническая усталость от сурового ритма жизни профессионального спортсмена. К тому же, как заявила Доминика, она уже "достаточно сделала и добилась того, о чем и не мечтала".


Доминика Цибулкова сыграла в одном финале Турниров Большого Шлема - на Australian Open - 2014 она уступила в титульном матче китаянке Ли На. Крупнейшим титулом за карьеру Доминики стал трофей на Итоговом турнире WTA в 2016-м году, когда она переиграла в финале немку Анжелик Кербер.

Всего же за карьеру Доминика Цибулкова выиграла 8 титулов WTA и в ноябре 2017-го года поднялась на высшую для себя 4-ю строчку мирового рейтинга.

Свой последний матч в туре Доминика Цибулкова провела еще на Ролан Гаррос - 2019 и уступила в нем Арине Соболенко. 

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о 23:00
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