Илья Марченко уступил в четвертьфинале Челленджера в Эккентале.

Украинский теннисист Илья Марченко завершил выступления на соревнованиях категории Челленджер в немецком Эккентале на стадии четвертьфинала. В напряженном трехсетовом поединке Илья уступил представителю Бельгии Стиву Дарсису, занимающему 181-ю строчку текущего мирового рейтинга. Теннисисты обменялись выигранными тай-брейками в двух стартовых партиях, но в решающем отрезке встречи победу с минимальным перевесом отпраздновал именно Дарсис. На выход в полуфинал Челленджера в Эккентале Стив потратил чуть более двух с половиной часов игрового времени.
Стив Дарсис - Илья Марченко - 6:7(4), 7:6(3), 6:3
За выход в титульный матч турнира в Германии Стив Дарсис теперь поспорит с победителем матча между Ллойдом Харрисом и Лукашем Лацко.
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