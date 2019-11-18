Кубок Дэвиса. Стив Дарсис разгромил Сантьяго Хиральдо на старте матча сборных Бельгии и Колумбии.

Сборная Бельгии уверенно выходит вперед в матче группового этапа Кубка Дэвиса против команды Колумбии. В первом поединке Стив Дарсис уверенно переиграл 277-го номера мирового рейтинга Сантьяго Хиральдо. За весь матч Дарсис не подпустил соперника даже к брейк-поинтам, ну а сам трижды отличился на приеме. На победу в матче Стиву понадобилось две партии и всего около 1 часа и 5 минут игрового времени.
Бельгия - Колумбия
Стив Дарсис - Сантьяго Хиральдо - 6:3, 6:2
Во втором одиночном матче противостояния между сборными Бельгии и Колумбии сыграют Давид Гоффин и Даниэль Элахи Галан Риверос.
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