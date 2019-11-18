Кубок Дэвиса. Фабио Фоньини уступил Вашеку Поспишилу в первом матче встречи Италия - Канада.

12-й номер текущего мирового рейтинга Фабио Фоньини проигрывает стартовый матч поединка между сборными Италии и Канады в рамках группового этапа Кубка Дэвиса. В двух боевых партиях Фабио уступил 150-й ракетке мира Вашеку Поспишилу. В стартовом сете Фоньини уступал с проигранной подачей, но смог перевести этот отрезок встречи на тай-брейк. Правда, на нем победу в партии оформил канадский теннисист. Ну а во втором сете отпраздновать успех Поспишил сумел благодаря позднему брейку. На победу в матче Вашек потратил около 1 часа и 50 минут игрового времени.
Канада - Италия - 1:0
Вашек Поспишил - Фабио Фоньини - 7:6(5), 7:5
Во втором одиночном матче сегодняшнего игрового дня сойдутся Маттео Берреттини и Денис Шаповалов.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий