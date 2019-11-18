понедельник, 18 ноября 2019 г.

Кубок Дэвиса. Андрей Рублев выводит сборную России вперёд в противостоянии с командой Хорватии.

Россиянин Андрей Рублев приносит своей сборной первую победу в матче группового этапа Кубка Дэвиса против команды Хорватии. Рублев в стартовом матче противостояния в двух сетах переиграл Борну Гойо, занимающего 280-ю строчку текущего мирового рейтинга. В начале встречи теннисисты обменялись брейками, но в дальнейшем выигрывать геймы на приёме удавалось только Андрею. До конца стартовой партии россиянин успел дважды взять подачу соперника, а во втором сете оформить ещё один брейк. На победу в матче Андрей Рублев потратил около 1 часа и 10 минут игрового времени.


Россия - Хорватия - 1:0
Андрей Рублев - Борна Гойо - 6:3, 6:3

 Во втором одиночном матче противостояния между сборными России и Хорватии сыграют Карен Хачанов и Борна Чорич.

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о 18:59
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