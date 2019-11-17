Виталия Дьяченко выигрывает соревнования в Тайбэе.

Россиянка Виталия Дьяченко становится победительницей соревнований категории WTA 125k в Тайбэе, на которых она была посеяна под 3-м номером. В титульном матче турнира Виталия в двух партиях разобралась со 2-й ракеткой турнира представительницей Венгрии Тимеа Бабош. Дьяченко упустила собственную подачу уже в стартовом гейме встречи, но в дальнейшем полностью контролировала ход матча. До конца первого сета россиянка дважды взяла подачу соперницы и еще 2 брейка Виталия сумела оформить по ходу второй партии. На победу в финале соревнований в Тайбэе Виталия Дьяченко потратила чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
(3) Виталия Дьяченко - (2) Тимеа Бабош - 6:3, 6:2
Для Виталии Дьяченко этот титул становится вторым на турнирах категории WTA 125k, причем первый трофей россиянка оформила здесь же в Тайбэе в далеком 2014-м году.
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