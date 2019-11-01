пятница, 1 ноября 2019 г.

Григор Димитров становится первым полуфиналистом Мастерса в Париже.

Болгарский теннисист Григор Димитров продолжает удачные выступления на соревнованиях категории Мастерс в Берси. На стадии четвертьфинала Григор в двух партиях переиграл дебютанта столь высоких стадий турниров серии ATP-1000 чилийца Кристиана Гарина, занимающего 42-ю строчку текущего мирового рейтинга. Димитров учинил сопернику настоящий разгром в стартовом сете, но немного сбавил обороты во втором отрезке матча, что и привело к серьезным проблемам. Но в итоге болгарский спортсмен завершил партию в свою пользу даже не прибегая к тай-брейку. На победу в поединке Григор Димитров потратил чуть более полутора часов игрового времени.


Григор Димитров - Кристиан Гарин - 6:2, 7:5

В стартовой партии Димитров действительно показал отличный уровень тенниса и просто смел соперника с корта. Гарин упустил собственную подачу уже в самом начале поединка и не воспользовался своим единственным брейк-поинтом в середине сета. А вот Григор шансы на приеме реализовывал сполна - под занавес первой партии болгарский теннисист еще раз взял подачу соперника и этим брейком поставил точку в сете.

Дебют второй партии снова остался за Григором, который вновь повел с быстрым брейком. Но на этот раз Гарин моментально отыгрался, а ближе к завершению партии оформил еще один успех на приеме. Чилийцу оставалось лишь подать на сет, но с задачей Кристиан не справился. Более того, Димитров сумел оформить и второй подряд брейк, который и стал ключевым в поединке.

Теперь за выход в финал Мастерса в Париже Григор Димитров поспорит с победителем встречи между лидером текущего мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем и греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

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о 16:55
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