Итоговый турнир ATP Finals. Новак Джокович прогнозируемо разгромил Маттео Берреттини на старте соревнований.

(2) Новак Джокович - (8) Маттео Берреттини - 6:2, 6:1
Конечно, рассматривать Маттео Берреттини, который последним квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне, как поставщика легких очков для других участников группы, не стоит. Да, итальянец является чуть ли не явным аутсайдером, но в целом легких встреч на турнире, где собрались 8 лучших теннисистов по итогам сезона, быть просто не должно.
Но Маттео сегодня откровенно перенервничал и смазал свой дебют в Лондоне. Порой Берреттини действовал очень красиво, но частенько его подводил завершающий удар. То в начале встречи его смеш окажется в сетке, то, отыграв соперника, итальянец четко сыграет по линии, но снова не переиграет трос.
Джокович же сделал ставку на стабильность и практически исключил неточности в своей игре. Новак шикарно начал встречу, выиграв 6 стартовых розыгрышей матча, но повести сходу с брейком серб не сумел. Берреттини совсем уж очевидный стартовый мандраж поборол и свою подачу выиграл. Правда, с середины партии Маттео исключительно проигрывал геймы - два брейка подряд в исполнении Джоковича - и первый сет у него в кармане.
Вторая партия снова началась с выигранной под ноль подачи в исполнении Новака, но на этот раз он сразу же повел с брейком. Через несколько минут Джокович закрепил успех еще одним выигранным на приеме геймом, и, казалось, матч уже можно заканчивать. Но Маттео сумел одну проигранную подачу отыграть - Новак впервые в матче немного забуксовал в собственном гейме и череда ошибок сербского теннисиста привела к тому, что Берреттини сократил отставание в счете.
Но интрига в матче возродиться так и не смогла. Сразу же после брейка в исполнении итальянца Джокович, который конкретно так разозлился на себя за упущенную подачу, снова отличился на приеме и через минуту спокойно подал на матч.
Во втором поединке группы сегодня сыграют Роджер Федерер и Доминик Тим.
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