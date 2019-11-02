Новак Джокович переиграл Григора Димитрова и вышел в финал Мастерса в Париже.

Лидер текущего мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович становится первым финалистом соревнований категории Мастерс в Париже. В борьбе за выход в титульный матч турнира Новак в двух напряженных партиях переиграл болгарского теннисиста Григора Димитрова, занимающего 27-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете все решилось на тай-брейке, причём по началу в нем с мини-брейком лидировал как раз Димитров. А во второй партии Джокович сумел в первый раз в матче отличиться на приёме и удержать этот перевес до конца поединка. На победу в противостоянии Новак Джокович потратил чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
(1) Новак Джокович - Григор Димитров - 7:6(5), 6:4
Теперь в финале Мастерса в Париже Новак Джокович сыграет с Денисом Шаповалова, который вышел в финал после того, как Рафаэль Надаль снялся с турнира.
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