воскресенье, 3 ноября 2019 г.

Новак Джокович в 5-й раз выигрывает Мастерс в Париже.

Сербский теннисист Новак Джокович становится триумфатором последнего Мастерса в сезоне - соревнований в Берси. В финале турнира Новак в двух партиях переиграл канадского спортсмена Дениса Шаповалова, впервые игравшего в титульном матче турнира такого высокого уровня. В каждом из сетов противостояния Джокович сумел по разу отличиться на приеме и удержал все собственные подачи. На победу в финале Мастерса в Париже Новак Джокович потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


(1) Новак Джокович - Денис Шаповалов - 6:3, 6:4

Несмотря на титул в Берси Новак Джокович в понедельник потеряет первую строчку мирового рейтинга. После списания очков за прошлогодний Итоговый Турнир ATP лидером мужской классификации станет испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Ну а Денис Шаповалов благодаря первому в карьере финалу турниров категории Мастерс поднимется на 15-ю позицию мирового рейтинга.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 20:26
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)