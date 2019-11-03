Новак Джокович в 5-й раз выигрывает Мастерс в Париже.

(1) Новак Джокович - Денис Шаповалов - 6:3, 6:4
Несмотря на титул в Берси Новак Джокович в понедельник потеряет первую строчку мирового рейтинга. После списания очков за прошлогодний Итоговый Турнир ATP лидером мужской классификации станет испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Ну а Денис Шаповалов благодаря первому в карьере финалу турниров категории Мастерс поднимется на 15-ю позицию мирового рейтинга.
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