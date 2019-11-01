Новак Джокович уничтожил Стефаноса Циципаса в четвертьфинале Мастерса в Париже.

Лидер текущего мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович становится полуфиналистом турнира категории Мастерс в Париже. На стадии 1/4 финала Новак разгромил греческого спортсмена Стефаноса Циципаса, получившего в Берси 7-й номер посева. В стартовой партии Циципас вполне мог получить от Джоковича баранку, но в последний момент с тройного сет-болла у серба смог защитить собственную подачу. Всего же за матч Новак отдал сопернику лишь 3 гейма. На победу в поединке Новак Джокович потратил даже менее часа игрового времени.
(1) Новак Джокович - (7) Стефанос Циципас - 6:1, 6:2
В полуфинале Мастерса в Париже Новак Джокович сыграет с болгарским спортсменом Григором Димитровым, переигравшим чуть ранее Кристиана Гарина из Чили.
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