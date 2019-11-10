воскресенье, 10 ноября 2019 г.

Сборная Франции выигрывает Кубок Федераций - 2019.

Сборная Франции становится победителем Кубка Федераций - 2019. В финале женского командного турнира француженки в выездном противостоянии одолели команду Австралии. Победу удалось оформить лишь в пятом парном поединке, в котором Кристина Младенович и Каролин Гарсия переиграли Эшли Барти и Саманту Стосур.


Австралия - Франция - 2:3

 Настоящей героиней матча для сборной Франции стала Кристина Младенович, которая принесла две одиночные победы, в том числе и над лидером мирового рейтинга Эшли Барти. Кристина этот важнейший матч выиграла на тай-брейке решающего сета. Победное третье очко своей команде Младенович принесла в дуэте с Каролин Гарсия.

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о 13:07
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