Сборная Франции выигрывает Кубок Федераций - 2019.

Австралия - Франция - 2:3
Настоящей героиней матча для сборной Франции стала Кристина Младенович, которая принесла две одиночные победы, в том числе и над лидером мирового рейтинга Эшли Барти. Кристина этот важнейший матч выиграла на тай-брейке решающего сета. Победное третье очко своей команде Младенович принесла в дуэте с Каролин Гарсия.
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