Итоговый Турнир ATP Finals. Роджер Федерер уверенно обыгрывает Маттео Берреттини.

(3) Роджер Федерер - (8) Маттео Берреттини - 7:6(2), 6:3
Понятно, что в поединке двух неудачников стартового раунда группового этапа Итогового Турнира ATP цена победы крайне высока. Но если Берреттини приехал в Лондон, не скажу, что как турист, но, как минимум, как один из аутсайдеров соревнований, то Роджер явно ставил себе задачей минимум выход из группы. После поражения от Доминика Тима, да еще и в двух партиях, задача швейцарского теннисиста серьезно усложнилась, но ведь Федерер и не из таких ситуаций выпутывался.
Сегодня Роджеру было просто необходимо не просто выигрывать, а еще и справляться с соперником в двух партиях. Да, многое сейчас зависит не только от самого швейцарца, но четкая победа может не только турнирную ситуацию немного подправить, но и помочь в уверенности прибавить. В стартовой партии Берреттини еще пытался бодаться на равных и действительно выдерживал натиск Федерера. Где-то с середины второй партии Маттео уже посыпался, хотя и швейцарец заставил поклонников немного понервничать. Но об этом чуть позже.
В самом начале поединка Федерер проводил настоящий мастер-класс по эффективности первой подачи. Стоило Роджеру ввести мяч в игру с первой попытки, как у Берреттини пропадали напрочь какие-либо шансы побороться за очко. Да, сам итальянец тоже подавал относительно неплохо, но такой уверенности в вводе мяча в игру он, все-таки, не источал. Так и катилась партия до тай-брейка, как вдруг в последний момент Роджер зацепился на приеме и даже добрался до первого в матче брейк-поинта, который был еще и сет-боллом для него. Маттео выпутался, но лишь для того, чтобы с треском проиграть тай. Федерер допустив ошибку в начале этого гейма, собрался и очень четко отработал его в дальнейшем.
Берреттини откровенно поплыл после проигранного стартового сета. Роджер не просто оформил первый в матче брейк в самом начале партии, он еще и взял подачу соперника под ноль. Отойти от шока Маттео не удавалось достаточно долго - Федерер хоть и сам немного сбавил обороты, но соперника к возможностям спасти встречу не подпускал.
Но шанс у Берреттини таки появился. Серия ошибок Роджера и вот уже на его подаче возникает двойной брейк-поинт. Опыт? Характер? Не знаю, что именно позволило Федереру так лихо собраться, но оба мяча швейцарец отыгрывает отличными подачами. Был у Маттео и третий брейк-поинт в этом гейме, но и его Федерер сумел ликвидировать. После того, как Роджер чуть было не дал сопернику вернуться в игру, он, на всякий случай, еще раз включился в борьбу на приеме и закончил матч брейком.
Во втором матче игрового дня сыграют Новак Джокович и Доминик Тим. И уже после завершения этого противостояния будет возможность прикинуть расклады теннисистов в квартете.
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