Итоговый турнир ATP Finals. Роджер Федерер уверенно обыгрывает Новака Джоковича и выходит в полуфинал.

(3) Роджер Федерер - (2) Новак Джокович - 6:4, 6:3
Сейчас спорить можно разве что о том, был ли этот матч в исполнении швейцарца лучшим по ходу текущего сезона, или же вообще за последние несколько лет. Роджер Федерер настроился на противостояние с Джоковичем, как на последний решительный бой. В принципе, в контексте перспектив на конкретном Итоговом Турнире, поединок таковым и был. А вот Новак показать свой максимум, откровенно говоря, не смог. Слишком много провалов было в действиях сербского спортсмена, слишком много ошибок в достаточно простых ситуациях. Да, Федерер стабильно давил практически весь матч. Но Джокович умеет выбираться и не из под такого пресса.
Проблемы начались у Новака уже в стартовом гейме встречи. Хотя и начал Джокович его довольно неплохо и повел на собственной подаче - 40:15, стоило Роджеру пойти вперёд, как сербский теннисист растерялся. Дважды Федерер отлично сыграл у сетки, а потом и первый в матче брейк-поинт заработал. В этом эпизоде Новак выстоял, но уже следующую собственную подачу недавний лидер мирового рейтинга провалил. Джокович начал гейм с двух двойных ошибок подряд и в борьбу уже не вернулся. Федерер оформил брейк под ноль и мастерски вцепился в свой перевес.
Были ли у Новака шансы спасти стартовый сет? Скорее нет, чем да. У Роджера отлично летела подача. Только эйсов швейцарский теннисист за стартовую партию настрелял 8 штук, а сколько было просто выигранных очков с ввода мяча в игру. Ни о каких брейк-поинтах для Джоковича даже речи не шло при такой стабильности соперника в собственных геймах. До победы в стартовом сете Роджер довел дело просто мастерски.
Новак начал вторую партию с очередного не внятного гейма. На этот раз Джоковичу пришлось спасаться с двойного брейк-поинта. Но, удержав подачу, серб как-то воодушевился и стал понемногу навязывать Федереру борьбу на приёме. К середине партии Новак даже первый брейк-поинт сумел заработать, но каждый раз, когда Роджер чувствовал ускольщающие из рук нити игры, включалась подача, которая позволяла решить все проблемы.
И вот именно в тот момент, когда болельщики Джоковича поверили в возобновление серьёзной борьбы в матче, Новак взял и снова провалил собственную подачу. Федерер, получивший тройной брейк-поинт просто не мог отпустить соперника и со второй попытки оформил успех на приёме. Расклеился ли Джокович? Сначала показалось, что Новак настроен бороться до конца. Но после пары уверенно выигранных геймов на собственной подаче в исполнении швейцарца Новак осознал тщетность всех попыток вернуться в матч и снова провалил гейм. Федерер поставил убедительную точку в матче брейком под ноль.
Таким образом Новак Джокович завершает сезон - 2019, причём уже точно не на первой строчке мирового рейтинга. В ранге лидера тура в отпуск уйдёт испанец Рафаэль Надаль. Ну а Роджеру в полуфинале Итогового турнира в Лондоне может достаться практически любой соперник из противоположной группы. Разве что россиянин Даниил Медведев шансы на первую строчку в квартете уже потерял, а именно с победителем группы и сыграет швейцарец в 1/2 финала ATP Finals.
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