Ангелина Калинина успешно стартовала на турнире категории WTA 125k в Хьюстоне.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выигрывает стартовый матч соревнований категории WTA 125k в американском Хьюстоне. В первом раунде турнира Ангелина в двух партиях разобралась с местной спортсменкой Грейс Мин, занимающей 280-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом сете Калинина сумела отыграться с брейка, а во второй партии уже сама не удержала перевес с геймом на приеме в активе. Но концовку матча активнее провела именно украинская теннисистка. В итоге Ангелина чуть менее чем за полтора часа игрового времени отпраздновала итоговую победу.
Ангелина Калинина - Грейс Мин - 6:3, 6:4
Во втором раунде соревнований в Хьюстоне Ангелина Калинина сыграет против лидера посева турнира - американки Даниэль Коллинз.
Отметим, что в Хьюстоне сыграет и еще одна украинская теннисистка Катарина Завацкая. Во втором раунде турнира 4-я ракетка соревнований сыграет против француженки Джессики Понше.
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