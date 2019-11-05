Миомир Кецманович обыгрывает Каспера Рууда на старте Next Gen ATP Finals.

Сербский теннисист Миомир Кецманович добивается уверенной победы на старте Итогового Турнира для молодых спортсменов - Next Gen ATP Finals в Милане. В первом поединке группы А Миомир добился трехсетовой победы над представителем Норвегии Каспером Руудом, занимающим 56-ю строчку текущего мирового рейтинга. В матче, который проходил по правилам Fast Tennis Кецманович сумел оформить всего один брейк. А вот в двух стартовых партиях сербский теннисист побеждал на тай-брейках. На победу в матче Миомиру понадобилось около часа с четвертью игрового времени.
Миомир Кецманович - Каспер Рууд - 4:3(5), 4:3(5), 4:2
Во втором матче группы А на Next Gen ATP Finals сыграют Алекс де Минаур и Алехандро Давидович-Фокина.
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