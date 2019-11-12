вторник, 12 ноября 2019 г.

Итоговый турнир ATP Finals. Равен Клаасен и Майкл Винус досрочно оформили путевку в полуфинал.

Равен Клаасен и Майкл Винус досрочно выигрывают группу имени Йонаса Бйоркмана и оформляют выход в полуфинал Итогового турнира в Лондоне. В матче второго круга группового этапе представители ЮАР и Новой Зеландии в двух партиях переиграли 2-ю пару соревнований Лукаша Кубота и Марсело Мело. Равен и Майкл по разу отличились на приеме в каждом из сетов противостояния и удержали все собственные подачи. На победу в противостоянии Классен и Винус потратили чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.


(5) Равен Клаасен/Майкл Винус - (2) Лукаш Кубот/Марсело Мело - 6:3, 6:4

Судьба второй путевки в полуфинал Итогового турнира в Лондоне от группы имени Йонаса Бйоркмана решится в очном поединке между парами Лукаш Кубот/Марсело Мело - Раджив Рам/Джо Солсбери.

Ну а Иван Додиг и Филипп Полашек уже потеряли даже теоретические шансы продолжить борьбу на ATP Finals, так что их матч третьего круга против Равена Клаасена и Майкла Винуса теряет какое-либо турнирное значение. На кону в том поединке будут лишь призовые и рейтинговые очки. 

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о 22:09
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