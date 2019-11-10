Итоговый Турнир ATP. Равен Класен и Майкл Винус стартуют с уверенной победы.

Равен Класен и Майкл Винус выигрывают стартовый матч Итогового турнира ATP в Лондоне. В матче первого круга группового этапа в квартете имени Йонаса Бйоркмана. В двух партиях представители ЮАР и Новой Зеландии переиграли американо-британский дуэт Раджив Рам/Джо Солсбери. В каждом из сетов Класен и Винус оформили по одному брейку и этого им хватило для итоговой победы. На нее Равен и Майкл потратили чуть более 1 часа и 5 минут игрового времени.
Равен Класен/Майкл Винус - Раджив Рам/Джо Солсбери - 6:3, 6:4
Во втором парном матче сегодняшнего игрового дня сыграют Лукаш Кубот/Марсело Мело - Иван Додиг/Филипп Поласек.
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