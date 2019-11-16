Итоговый турнир ATP Finals. Равен Клаасен и Майкл Винус становятся первыми финалистами парных соревнований.

(5) Равен Клаасен/Майкл Винус - (1) Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - 6:7(5), 7:6(10), 10:6
Победу Клаасена и Винуса можно назвать настоящим подвигом. В стартовой партии именно Равен и Майкл оказались в сложнейшей ситуации, когда не сумели подать на тай-брейк. Правда, колумбийцы не смогли поставить победную точку в партии на собственной подаче, но в итоге выиграл стартовый отрезок встречи на тай-брейке.
По ходу второго сета отличиться на приеме не удалось уже никому, а вот тай-брейк Кабал и Фарах начали сразу с двух мини-брейков. Клаасен и Винус отыгрались и в итоге выиграли тай со счетом 12:10, отыграв 2 матч-болла у соперников.
Ну и на чемпионском тай-брейке Равен и Майкл достаточно быстро захватили инициативу и не упускали ее уже до самого конца встречи. Теперь в финале соревнований в Лондоне Равен Клаасен и Майкл Винус сыграют с победителями матча Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю - Лукаш Кубот/Марсело Мело.
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