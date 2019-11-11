понедельник, 11 ноября 2019 г.

Итоговый турнир ATP Finals. Кевин Кравиц и Андреас Мьес стартовали с непростой победы.

Немецкий дуэт Кевин Кравиц/Андреас Мьес, получивший на Итоговом турнире ATP Finals 3-й номер посева, начинает выступления в Лондоне с крайне непростой победы. В матче первого круга группового этапа в квартете имени Макса Мирного Кевин и Андреас на чемпионском тай-брейке переиграли Жана-Жюльена Ройера и Хориа Тэкеу. На победу в матче немцы потратили около 1 часа и 45 минут игрового времени.


(3) Кевин Кравиц/Андреас Мьес - (6) Жан-Жюльен Ройер/Хориа Тэкеу - 7:6(3), 4:6, 10:6

В середине стартовой партии встречи случился обмен брейками, но в остальном обе пары, пусть и не без брейк-поинтов, брали собственные подачи. В итоге сет докатился до тай-брейка, на котором Кравиц и Мьес быстро захватили инициативу и довели дело до победы в партии.

Но уже в самом начале второго сета Ройер и Тэкеу повели с брейком и до самого завершения этого отрезка матча не дали соперникам возможности ликвидировать отставание. На чемпионском тай-брейке с минимальным перевесом сначала вырвались вперед тоже именно Жан-Жюльен и Хориа, но в дальнейшем Кравиц и Мьес выиграли 3 розыгрыша на приеме и довели поединок до победы.

Во втором парном матче группы имени Макса Мирного сегодня вечером сыграют Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах и Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю.

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о 16:12
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