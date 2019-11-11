Итоговый турнир ATP Finals. Кевин Кравиц и Андреас Мьес стартовали с непростой победы.

(3) Кевин Кравиц/Андреас Мьес - (6) Жан-Жюльен Ройер/Хориа Тэкеу - 7:6(3), 4:6, 10:6
В середине стартовой партии встречи случился обмен брейками, но в остальном обе пары, пусть и не без брейк-поинтов, брали собственные подачи. В итоге сет докатился до тай-брейка, на котором Кравиц и Мьес быстро захватили инициативу и довели дело до победы в партии.
Но уже в самом начале второго сета Ройер и Тэкеу повели с брейком и до самого завершения этого отрезка матча не дали соперникам возможности ликвидировать отставание. На чемпионском тай-брейке с минимальным перевесом сначала вырвались вперед тоже именно Жан-Жюльен и Хориа, но в дальнейшем Кравиц и Мьес выиграли 3 розыгрыша на приеме и довели поединок до победы.
Во втором парном матче группы имени Макса Мирного сегодня вечером сыграют Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах и Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю.
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