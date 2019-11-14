Итоговый Турнир ATP Finals. Лукаш Кубот и Марсело Мело выходят в полуфинал парных соревнований.

Польско-бразильский дуэт Лукаш Кубот и Марсело Мело, получивший на Итоговом турнире в Лондоне 2-й номер посева, со скрипом преодолевает групповой этап соревнований. В матче третьего круга в квартете имени Йонаса Бйоркмана Лукаш и Марсело на чемпионском тай-брейке добились волевой победы над американо-британской парой Раджив Рам/Джо Солсбери. Именно эти дуэты по итогам двух первых раундов имели в активе по одной победе и разыгрывали вторую путевку в полуфинал от группы в личном противостоянии. В итоге Кубот и Мело потратили на волевую победу около 1 часа и 45 минут игрового времени.
(2) Лукаш Кубот/Марсело Мело - (4) Раджив Рам/Джо Солсбери - 6:7(5), 6:4, 10:7
Отметим, что досрочную победу в группе имени Йонаса Бйоркмана себе гарантировал дуэт Равен Клаасен/Майкл Винус
. Сегодня представители ЮАР и Новой Зеландии проведут матч против пары Иван Додиг/Филипп Поласек, который, правда, не имеет никакого турнирного значения.
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