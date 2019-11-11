Итоговый турнир ATP Finals. Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер обыгрывают лидеров посева.

Французский дуэт Николя Маю/Пьер Юг Эрбер с достаточно уверенной победы начинают выступления на Итоговом Турнире ATP Finals в Лондоне. В стартовом матче группового этапа в квартете имени Макса Мирного Николя и Пьер-Юг в двух партиях обыграли лидеров посева - колумбийцев Хуана-Себастьяна Кабала и Роберта Фараха. Примечательно, что Маю и Эрбер в начале каждого из сетов проигрывали собственные подачи, но затем оформляли по 2 брейка и выигрывали партии. На победу в матче французский дуэт потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(7) Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер - (1) Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - 6:3, 7:5
Напомним, что в стартовом матче группы имени Макса Мирного немецкий дуэт Кевин Кравиц/Андреас Мьес на чемпионском тай-брейке переиграл
Жана-Жюльена Ройера и Хориу Тэкеу.
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