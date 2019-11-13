Итоговый турнир ATP Finals. Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер выигрывают второй матч в группе.

Французский дуэт Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер выигрывают поединок второго круга парных соревнований на Итоговом Турнире в Лондоне в квартете имени Макса Мирного. В двух напряженных сетах Николя и Пьер-Юг переиграли немецкую пару Кевин Кравиц/Андреас Мьес, получившую на ATP Finals 3-й номер посева. Маю и Эрбер первыми вырвались вперёд с брейком, но не подали на победу в стартовой партии. Правда Кравиц и Мьес позволили соперникам ещё раз отличиться на приёме под самый занавес сета. Во второй партии французы и вовсе уступали с брейком, но выровняла ситуацию в счёте и на тай-брейке оформили итоговую победу. На неё Николя и Пьер-Юг потратили чуть более полутора часов игрового времени.
(7) Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер - (3) Кевин Кравиц/Андреас Мьес - 7:5, 7:6(3)
После двух туров группового этапа в квартете имени Макса Мирного путевку в полуфинал, правда пока не гарантировано с первого места, оформили именно Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер. Остальные дуэты сохраняют шансы выйти из группы, правда, у лидеров посева колумбийцев Хуана Себастьяна Кабала и Роберта Фараха шансы эти практически мизерные.
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