воскресенье, 17 ноября 2019 г.

Итоговый Турнир ATP Finals. Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер становятся победителями парных соревнований.

Французский дуэт Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер выигрывает Итоговый турнир ATP Finals в Лондоне. Маю и Эрбер, получившие на соревнованиях лишь 7-й номер посева, в титульном матче уверенно переиграли представителей ЮАР и Новой Зеландии Равена Клаасена и Майкла Винуса. В каждом из сетов встречи Николя и Пьер-Юг сумели оформить по одному успеху на приеме. Особо досадно была упущена подача их соперниками во второй партии - Клаасен допустил двойную ошибку на брейк-поинте. В итоге на победу в финале французский дуэт потратил чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.


(7) Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер - (5) Равен Клаасен/Майкл Винус - 6:3, 6:4

Для французской пары этот титул становится первым на Итоговых Турнирах ATP. В прошлом году Маю и Эрбер в финале уступили американцам Джеку Соку и Майку Брайану. Равен Клаасен, кстати, второй раз проигрывает в титульном матче в Лондоне. В 2016-м году в дуэте с Радживом Рамом представитель ЮАР проиграл Хенри Континену и Джону Пирсу.

Напомним, что в одиночном финале буквально через час сыграют Стефанос Циципас и Доминик Тим.

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о 19:08
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