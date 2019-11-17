Итоговый Турнир ATP Finals. Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер становятся победителями парных соревнований.

(7) Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер - (5) Равен Клаасен/Майкл Винус - 6:3, 6:4
Для французской пары этот титул становится первым на Итоговых Турнирах ATP. В прошлом году Маю и Эрбер в финале уступили американцам Джеку Соку и Майку Брайану. Равен Клаасен, кстати, второй раз проигрывает в титульном матче в Лондоне. В 2016-м году в дуэте с Радживом Рамом представитель ЮАР проиграл Хенри Континену и Джону Пирсу.
Напомним, что в одиночном финале буквально через час сыграют Стефанос Циципас и Доминик Тим.
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