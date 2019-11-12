вторник, 12 ноября 2019 г.

Илья Марченко не сумел доиграть стартовый матч в Хельсинки.

Украинский теннисист Илья Марченко не смог доиграть уже стартовый поединок соревнований категории Челленджер в Хельсинки. По ходу второго сета встречи против местного спортсмена Патрика Никласа-Салминена Илья принял решение отказаться от продолжения борьбы, сославшись на проблемы со здоровьем. К тому моменту Марченко успел проиграть стартовый сет и уступить собственную подачу в начале второй партии. Теннисисты провели на корте чуть более часа игрового времени.


(WC) Патрик Никлас-Саминен - Илья Марченко - 6:4, 2:0, ret

В соцсетях Илья Марченко уже высказал мысль о том, что сезон 2019-го года на этом для него закончен. "Если не даешь организму достаточно отдыха, он сам берет передышку" - такими словами прокомментировал украинец свое досрочное завершение борьбы в Хельсинки.

Отметим, что в Финляндии сыграет еще один украинский теннисист Сергей Стаховский, который завтра стартует на турнире матчем второго круга против немца Миши Зверева.

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о 22:46
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