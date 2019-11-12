Илья Марченко не сумел доиграть стартовый матч в Хельсинки.

(WC) Патрик Никлас-Саминен - Илья Марченко - 6:4, 2:0, ret
В соцсетях Илья Марченко уже высказал мысль о том, что сезон 2019-го года на этом для него закончен. "Если не даешь организму достаточно отдыха, он сам берет передышку" - такими словами прокомментировал украинец свое досрочное завершение борьбы в Хельсинки.
Отметим, что в Финляндии сыграет еще один украинский теннисист Сергей Стаховский, который завтра стартует на турнире матчем второго круга против немца Миши Зверева.
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