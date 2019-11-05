Илья Марченко выигрывает стартовый матч в основной сетке Челленджера в Братиславе.

Украинский теннисист Илья Марченко, пробившийся в основную сетку соревнований категории Челленджер в Братиславе через сито квалификации, выигрывает свой матч первого круга. В двух боевых сетах Марченко переиграл Александра Недовесова, представляющего ныне Казахстан и занимающего 247-ю строчку текущего мирового рейтинга. Илья чуть было не упустил перевес в два брейка в стартовой партии, когда со счета 5:1 не сумел дважды подать на победу в сете. Но в итоге украинский теннисист сумел в третий раз отличиться на приеме уже после того, как Недовесов выровнял ситуацию в счете. Во второй партии все решилось най тай-брейке, который украинский теннисист провел в разы увереннее соперника. На победу в матче Илья Марченко потратил около 1 часа и 50 минут игрового времени.
(Q) Илья Марченко - Александр Недовесов - 7:5, 7:6(2)
Во втором раунде соревнований в Братиславе Илья Марченко сыграет с польским теннисистом Камилом Майчрзаком, получившем на турнире 4-й номер посева.
Напомним, что вчера в Братиславе успешно стартовал еще один украинский теннисист Сергей Стаховский, переигравший в первом раунде Аттилу Балаша из Венгрии
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