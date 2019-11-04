Илья Марченко выходит в основную сетку Челленджера в Братиславе.

Украинский теннисист Илья Марченко успешно преодолел квалификацию соревнований категории Челленджер в Братиславе, призовой фонд которых составляет почти 115 тысяч евро. В борьбе за право сыграть в основной сетке турнира Марченко переиграл немца Мишу Зверева, занимающего 291-ю строчку текущего мирового рейтинга. Илья проиграл стартовый сет, но сумел переломить ход встречи и добиться волевой победы. На нее украинский теннисист потратил чуть более полутора часов игрового времени.
Илья Марченко - Миша Зверев - 3:6, 6:2, 6:2
На старте основной сетки Челленджера в Братиславе Илья Марченко сыграет с Александром Недовесовым, представляющим ныне Казахстан.
Отметим, что в Братиславе сыграет и еще один украинский теннисист Сергей Стаховский. В первом раунде турнира он сыграет против представителя Венгрии Аттилы Балаша.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий