понедельник, 4 ноября 2019 г.

Илья Марченко выходит в основную сетку Челленджера в Братиславе.

Украинский теннисист Илья Марченко успешно преодолел квалификацию соревнований категории Челленджер в Братиславе, призовой фонд которых составляет почти 115 тысяч евро. В борьбе за право сыграть в основной сетке турнира Марченко переиграл немца Мишу Зверева, занимающего 291-ю строчку текущего мирового рейтинга. Илья проиграл стартовый сет, но сумел переломить ход встречи и добиться волевой победы. На нее украинский теннисист потратил чуть более полутора часов игрового времени.


Илья Марченко - Миша Зверев - 3:6, 6:2, 6:2

На старте основной сетки Челленджера в Братиславе Илья Марченко сыграет с Александром Недовесовым, представляющим ныне Казахстан.

Отметим, что в Братиславе сыграет и еще один украинский теннисист Сергей Стаховский. В первом раунде турнира он сыграет против представителя Венгрии Аттилы Балаша.

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о 13:14
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