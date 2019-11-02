Кристина Младенович и Тимеа Бабош выходят в финал Итогового турнира WTA Finals.

Французско-венгерский дуэт Кристина Младенович/Тимеа Бабош становится первым участником финала Итогового турнира WTA Finals в Шэньчжэне. В борьбе за выход в титульный матч финальных соревнований сезона Кристина и Тимеа на чемпионском тай-брейке переиграл австралийско-китайскую пару Саманта Стосур/Шуай Чжан. Младенович и Бабош с треском проиграли стартовый сет, выиграв в нем лишь 1 гейм, и даже проигрывали по ходу второй партии с брейком, но затем полностью переломили ход матча. На чемпионском тай-брейке Кристина и Тимеа проигрывали 3:7, но и тут нашли в себе силы на камбек и чуть более чем за полтора часа игрового времени добились итоговой победы.
Кристина Младенович/Тимеа Бабош - Саманта Стосур/Шуай Чжан - 1:6, 6:4, 10:8
В финале Итогового Турнира WTA Finals Кристина Младенович и Тимеа Бабош сыграют с победительницами матча Анна-Лена Гренефельд/Деми Схюрс - Се Шувей/Барбора Стрыцова.
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