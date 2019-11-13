Итоговый турнир ATP Finals. Рафаэль Надаль в сумасшедшем матче вырывает победу у Даниила Медведева.

(1) Рафаэль Надаль - (4) Даниил Медведев - 6:7(3), 6:3, 7:6(4)
Середина третьей партии, хотя на тот момент казалось, что это самая что ни на есть её концовке. Даниил Медведев ведёт с двумя брейками и даже зарабатывает парочку скрытых матч-боллов на подаче Рафаэля Надаля. Да, кажется, что испанец баранку в решающем сете не заслужил, но она кажется вполне реальным итогом матча. Надаль отыгрывает брейк-поинты, берет гейм, но уже через пару минут подпускает россиянина к реальному матч-боллу на приёме. И даже когда этот мяч отыгран, оптимизма у болельщиков Надаля как-то не добавляется. Перевес Медведева более чем солидный, есть сразу две возможности подавать на матч. В общем, пора смириться с тем, что очередной вояж на Итоговый турнир можно признавать неудачным. С двумя поражениями рассчитывать на выход из группы - слишком смело, хоть история знает и такие случаи.
Признавайтесь, многие в этот момент переселили себя и не выключили трансляцию? Многим из поклонников испанца хватило веры в Надаля, чтобы досмотреть матч до конца? И сколько фанов Медведева не стали праздновать победу задолго до слов "гейм, сет, матч", которые, кстати, в итоге прозвучали без привязки к фамилии россиянина? Если вы в числе этих людей, поздравляю, не зависимо от ваших предпочтений, вы увидели фантастическую развязку.
Но, давайте по порядку. Стартовый сет, как бы банально это не прозвучало, прошёл в равной борьбе. Да, Медведев куда стабильнее и мощнее подавал, намного больше розыгрышей выигрывал активными действиями, но мало кого это должно было удивлять. Зато россиянин и ошибался в разы чаще. Подобные цифры в статистике можно было рисовать ещё до начала встречи - всем было предельно понятно, как проведут поединок теннисисты.
Единственный брейк-поинт в стартовом сете, кстати, заработал именно Медведев. Надаль вдруг выдал двойную ошибку и подарил сопернику шанс. Но отыгрался Рафа просто фирменного - в затяжном ралли на 35 ударов. Больше, по сути, шансов у принимающей стороны попросту не было, так что сет логично докатился до тай-брейка. На нем Надаль продолжал гонять Медведева по всему корту, но россиянин стабильно находил возможность для острых ответов. Эти выпады в атаку и принесли Даниилу успех.
Гнуть свою линию испанец продолжил и в начале второго сета. Медведев не сразу вошёл в партию после небольшой паузы, взятой Рафой. И в долгих розыгрышах стартового гейма Даниил в итоге стабильно ошибался. Проведя с брейком Надаль ещё подчистил свою игру и порой играл просто идеально. У россиянина, порой, проходили отличные переходы из глухой обороны в атаку, но процент брака существенно вырос. Так что Рафаэль под занавес сета оформил ещё один брейк и уверенно перевёл матч в решающий отрезок.
Обсудить провале Надаля в его дебюте мы уже говорили. Как бы не заиграл испанец в концовке матча, когда ситуация для него была уже просто безнадёжной, Медведев просто не имел права упускать такой солидный перевес. Рафа после двух отыгранных подачу соперником на матч тоже не мог позволить себе упустить тай-брейк. В итоге, правда, взял ключевое очко испанец не без доли везения - аут у Медведева зафиксировал только повтор. Но, если быть совсем откровенными, Рафа уже вёл с мини-брейком и упускать этот перевес не должен был.
Во втором матче сегодняшнего игрового дня сыграют Александр Зверев и Стефанос Циципас. И расклады в группе станут понятны после его завершения.
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