пятница, 15 ноября 2019 г.

Рафаэль Надаль становится самым возрастным лидером мирового рейтинга по итогам года в истории.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль официально завершит сезон на первой строчке мирового рейтинга. Лидерство в туре Рафа гарантировал себе независимо от итогов ATP Finals в Лондоне после того, как Новак Джокович не сумел пробиться в полуфинал соревнований. Более того, Надалю покорилось уникальное достижение. Испанский теннисист стал самым возрастным игроком в истории, завершившим год на вершине рейтинга. Рафа стал номером один по итогам сезона в возрасте 33 лет.


Предыдущее достижение принадлежало как раз Новаку Джоковичу, который закончил прошлый сезон в ранге первой ракетки мира в возрасте 31 года.

Напомним, что Рафаэль Надаль ещё не гарантировал себе выход в полуфинал текущего Итогового Турнира ATP Finals в Лондоне. Для того, чтобы продолжить борьбу за трофей испанцу завтра необходимо переиграть Стефаноса Циципаса и надеяться на победу Даниила Медведева над Александром Зверевым.

Детальнее о раскладах в группе перед финальным кругом.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 00:39
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)