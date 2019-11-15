Рафаэль Надаль становится самым возрастным лидером мирового рейтинга по итогам года в истории.

Предыдущее достижение принадлежало как раз Новаку Джоковичу, который закончил прошлый сезон в ранге первой ракетки мира в возрасте 31 года.
Напомним, что Рафаэль Надаль ещё не гарантировал себе выход в полуфинал текущего Итогового Турнира ATP Finals в Лондоне. Для того, чтобы продолжить борьбу за трофей испанцу завтра необходимо переиграть Стефаноса Циципаса и надеяться на победу Даниила Медведева над Александром Зверевым.
Детальнее о раскладах в группе перед финальным кругом.
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