Итоговый турнир ATP Finals. Рафаэль Надаль в тяжелейшей битве переиграл Стефаноса Циципаса, но не гарантировал себе полуфинал.

Всё от себя зависящее Рафаэль Надаль в матче третьего круга группового этапа Итогового Турнира в Лондоне сделал. Испанский теннисист в тяжелейшем матче переиграл грека Стефаноса Циципаса, уже гарантировавшего себе место в полуфинале ATP Finals. Надаль добился волевой победы, отыгравшись после проигранной на тай-брейке стартовой партии и затратив на победу чуть более 2 часов и 50 минут игрового времени.
(1) Рафаэль Надаль - (6) Стефанос Циципас - 6:7(4), 6:4, 7:5
Теперь Рафаэлю Надалю предстоит болеть за россиянина Даниила Медведева. Только победа представителя России над Александром Зверевым выведет испанца в полуфинал Итогового Турнира в Лондоне.
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