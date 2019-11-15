пятница, 15 ноября 2019 г.

Итоговый турнир ATP Finals. Рафаэль Надаль в тяжелейшей битве переиграл Стефаноса Циципаса, но не гарантировал себе полуфинал.

Всё от себя зависящее Рафаэль Надаль в матче третьего круга группового этапа Итогового Турнира в Лондоне сделал. Испанский теннисист  в тяжелейшем матче переиграл грека Стефаноса Циципаса, уже гарантировавшего себе место в полуфинале ATP Finals. Надаль добился волевой победы, отыгравшись после проигранной на тай-брейке стартовой партии и затратив на победу чуть более 2 часов и 50 минут игрового времени.


(1) Рафаэль Надаль - (6) Стефанос Циципас - 6:7(4), 6:4, 7:5

 Теперь Рафаэлю Надалю предстоит болеть за россиянина Даниила Медведева. Только победа представителя России над Александром Зверевым выведет испанца в полуфинал Итогового Турнира в Лондоне.

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о 19:13
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