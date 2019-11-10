Деннис Новак выигрывает Челленджер в Братиславе.

Австрийский теннисист Деннис Новак выигрывает соревнования категории Челленджер в Братиславе. В титульном матче Деннис, занимающий 126-ю строчку текущего мирового рейтинга, буквально разгромил 5-ю ракетку турнира Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины. За весь финальный матч Новак отдал сопернику всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов встречи. На победу в противостоянии Деннис Новак потратил всего 50 минут игрового времени.
Деннис Новак - (5) Дамир Джумхур - 6:1, 6:1
Для Денниса Новака трофей в Братиславе становится всего вторым в карьере на турнирах категории Челленджер.
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