Каролина Плишкова в драматичном матче переиграла Симону Халеп и шагунла в полуфинал Итогового Турнира WTA Finals.

Каролина Плишкова - Симона Халеп - 6:0, 2:6, 6:4
Конечно, зрители хотели увидеть в последнем матче группового этапа WTA Finals, на кону которого стояла путевка в полуфинал турнира, настоящую борьбу и интригу. Но стартовый сет встречи, казалось, все эти ожидания разрушил. Плишкова действовала быстро, уверенно и стабильно, а вот Халеп в матч, похоже, попросту не вошла. В итоге - баранка в стартовом сете в исполнении чешской теннисистки. Может Симона и наработала на парочку выигранных геймов, но разве что на собственной подаче. Потому как на приеме у Халеп не получалось ничего просто катастрофически.
Тем неожиданнее стал быстрый брейк в исполнении румынской теннисистки в самом начале второго сета. Плишкова, конечно, могла вернуть его уже через несколько минут, но Симона отыгралась с брейк-поинта. А вот в следующем гейме на собственной подаче Халеп попросту провалилась и отдала его под ноль. Правда, переломным этот момент во втором сете не стал. Симона продолжила методично цепляться за подачу соперницы и Каролина, которая в целом своим вводом мяча в игру и славится, еще дважды до конца сета упускала собственные геймы. Немного вернуть интригу в сет Плишкова могла в тот момент, когда Симона вышла подавать на партию, но чешская теннисистка не реализовала 3 брейк-поинта.
В начале третьей партии Халеп снова оказалась в роли лидера, но в середине сета... Даже сложно описать то, что произошло в этом отрезке матча. Поэтому ограничимся сухой констатацией факта - Симона дважды подряд упустила собственную подачу под ноль. Плишкова, правда, тоже стабильностью уже не блистала и не смогла подать на победу в противостоянии. Но сразу после этого обратного брейка от румынской теннисистки Каролина еще раз отличилась на приеме и оформила, таким образом, выход в полуфинал Итогового Турнира WTA.
Теперь за выход в титульный матч турнира Каролина Плишкова поспорит с лидером текущего мирового рейтинга Эшли Барти.
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