вторник, 12 ноября 2019 г.

Итоговый Турнир ATP Finals. Раджив Рам и Джо Солсбери выигрывают матч второго круга группового этапа.

Американо-британский дуэт Раджив Рам/Джо Солсбери выигрывают противостояние "неудачников" стартового круга в группе имени Йонаса Бйоркмана. На чемпионском тай-брейке Раджив и Джо переиграли хорвато-словацкий дуэт Иван Додиг/Филипп Поласек. После поражения в стартовой партии Рам и Солсбери сумели собраться с силами, оставить за собой второй сет встречи и с довольно ощутимым перевесом выиграть чемпионский тай. На победу в поединке Раджив Рам и Джо Солсбери потратили 1 час и 20 минут игрового времени.


Раджив Рам/Джо Солсбери - Иван Додиг/Филипп Поласек - 3:6, 6:3, 10:6

Во втором парном матче сегодняшнего игрового дня в группе имени Йонаса Бйоркмана сыграют Лукаш Кубот/Марсело Мело - Равен Класен/Майкл Винус.

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о 16:02
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