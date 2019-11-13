Итоговый турнир ATP. Жан-Жюльен Ройер и Хориа Текэу добиваются победы над лидерами посева парных соревнований.

Победители Итогового Турнира в Лондоне образца 2015-го года нидерландско-румынский дуэт Жан-Жюльен Ройер/Хориа Текэу выигрывают матч второго круга группового этапа ATP Finals. На чемпионском тай-брейке Ройер и Текэу переиграли лидеров посева парных соревнований колумбийскую пару Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах. Жан-Жюльен и Хориа уверенно взяли стартовый сет встречи, но позволили соперникам вернуться в борьбу и выиграть вторую партию за счет позднего брейка. В итоге победу Ройер и Текэу оформили на напряженном тае, затратив на нее чуть более полутора часов игрового времени.
(6) Жан-Жюльен Ройер/Хориа Текэу - (1) Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - 6:2, 5:7, 10:8
Таким образом лидеры посева парного турнира оказались на грани вылета с Итогового турнира ATP Finals, имея в пассиве два поражения в двух стартовых матчах квартета имени Макса Мирного.
Во втором парном матче игрового дня сыграют Кевин Кравиц/Андреас Мьес и Николя Маю/Пьер-Юг Эрбер.
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