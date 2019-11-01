Арина Соболенко и Элизе Мертенс уступили Кристине Младенович и Тимеа Бабош, но сохранили шансы на выход в полуфинал WTA Finals.

Кристина Младенович/Тимеа Бабош - Арина Соболенко/Элизе Мертенс - 4:6, 6:2, 10:5
Кристина Младенович и Тимеа Бабош со стопроцентным результатом завершают групповой этап Итогового турнира WTA. Свою третью победу французско-венгерский дуэт одержал в упорнейшем матче против лидеров посева турнира, отыгравшись при этом с проигранной стартовой партии.
Младенович и Бабош фактически весь первый сет лидировали в счете. Дважды Кристина и Тимеа вырывались вперед с брейком, но каждый раз моментально проигрывали собственную подачу. Соболенко и Мертенс сумели не просто выстоять в этой упорной борьбе, но и удачнее провести концовку сета. Брейком Арина и Элизе поставили победную точк ув стартовой партии.
По ходу второй партии белорусско-бельгийский дуэт уже не нашел в себе сил на камбеки. Арина и Элизе снова проиграли два гейма на собственных подачах, только на этот раз никакой борьбы на приеме навязать соперницам уже не сумели. Младенович и Бабош в этой партии быстро повели в счете, а потом вторым брейком под ноль укрепили перевес и уверенно перевели матч на чемпионский тай-брейк.
Соболенко и Мертенс пришлось догонять соперниц и по ходу этой третьей укороченной партии. Два мини-брейка Арина и Элизе отырали, но где-то с середины тай-брейка Бабош и Младенович полностью захватили инициативу, выиграли еще 2 розыгрыша на приеме и завершили тай в свою пользу со счетом 10:5.
Таким образом Кристина Младенович и Тимеа Бабош выходят в полуфинал WTA Finals с первого места в группе, ну а Арине Соболенко и Элизе Мертенс нужно надеяться на победу Хао-Чин Чань и Латиши Чань в последнем матче квартета. Если тайваньские теннисистки нанесут поражение Анне-Лене Гренефельд и Деми Схюрс с любым счетом по партиям, то по дополнительным показателям в 1/2 финала пробиваются именно лидеры посева - Соболенко и Мертенс.
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