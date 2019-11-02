Гаэль Монфис проигрывает Денису Шаповалову в четвертьфинале Мастерса в Париже. Маттео Берреттини едет на Итоговый турнир в Лондоне.

Французский теннисист Гаэль Монфис разгромно проигрывает свой четвертьфинальный матч соревнований категории Мастерс в Париже и теряет отличную возможность квалифицироваться на Итоговый турнир в Лондоне. В двух партиях Гаэль потерпел поражение от представителя Канады Дениса Шаповалова, занимающего 28-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Монфис сумел взять всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов поединка. На выход в полуфинал Мастерса в Париже Денис Шаповалов потратил всего около часа игрового времени.
Денис Шаповалов - (13) Гаэль Монфис - 6:2, 6:2
После поражения Монфиса в четвертьфинале Мастерса в Берси последнюю путевку на Итоговый турнир ATP в Лондоне официально оформил итальянский теннисист Маттео Берреттини.
Ну а Денис Шаповалов за выход в финал турнира в столице Франции поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.
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