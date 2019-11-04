понедельник, 4 ноября 2019 г.

Дарья Снигур успешно стартовала в квалификации 100-тысячника в Шэньчжэне.

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур уверенно выигрывает стартовый матч квалификации соревнований категории ITF в китайском Шэньчжэне, призовой фонд которых составляет 100 тысяч долларов. В первом раунде отбора Дарья в двух партиях переиграла местную теннисистку Го Мэйци, занимающую 487-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в противостоянии Снигур потратила чуть менее часа игрового времени.


Дарья Снигур - Го Мэйци - 6:4, 6:2

Теперь за выход в основную сетку соревнований в Шэньчжэне Дарья Снигур поспорит со 2-й ракеткой квалификации еще одной китайской теннисисткой Юэ Юань.

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о 12:11
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