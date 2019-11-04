Сергей Стаховский удачно стартовал на крупном Челленджере в Братиславе.

Сергей Стаховский уверенно выигрывает матч стартового раунда соревнований категории Челленджер в Братиславе. На стадии первого круга украинский теннисист в двух сетах одолел представителя Венгрии Аттилу Балаша, занимающего 135-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стаховский оставил за собой стартовый отрезок матча благодаря быстрому брейку, а вот в дебюте второй партии Сергей и вовсе ушёл в отрыв сразу с двумя геймами на приёме в активе. В концовке матча завязался настоящий обмен брейками, но украинец свой перевес удержал. На победу в матче Сергей Стаховский потратил около 1 часа и 20 минут игрового времени.
Сергей Стаховский - Аттила Балаш - 6:4, 6:4
Во втором раунде турнира в Братиславе Сергей Стаховский сыграет против 3-го номера посева итальянца Стефано Травальи.
Напомним, что на Челленджере в Братиславе выступит ещё один украинский теннисист. Илья Марченко сегодня через сито квалификации пробился в основную сетку соревнований
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